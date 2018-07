Chefe da Uefa, Platini não aposta no Chelsea em Mundial de Clubes

GENEBRA - Desde que assumiu o comando da Uefa, em janeiro de 2007, o ex-jogador Michel Platini jamais viu um time europeu perder o título do Mundial de Clubes da Fifa. Mas, para este ano, o dirigente tem pela primeira vez "dúvidas" sobre a capacidade do Chelsea de retornar do Japão com a taça.

Desde 2007, todos os títulos mundiais disputados ficaram nas mãos dos europeus. Neste período, Milan, Manchester United, Inter de Milão e o Barcelona, este em duas ocasiões, foram os vencedores. "Fico muito satisfeito que sempre ganhe um europeu", declarou Platini. "Espero que esse ano ocorra o mesmo, ainda que eu tenha dúvidas sobre o Chelsea", disse.

Platini admite que essa predominância dos europeus não foi a regra no passado e que essa sequência de vitórias pode ser rompida em 2012 no torneio que terá a participação do Corinthians. "Nem sempre foi assim", disse, insinuando que não há qualquer garantia de uma vitória europeia. "Metade dos títulos (mundiais) foi vencida pelos europeus e a outra metade pelos sul-americanos", declarou.

Na Uefa, apesar de torcer por uma vitória europeia, o ex-astro francês sabe que o páreo não será dos mais fáceis para o Chelsea e que as equipes da África, Brasil e México priorizaram o torneio em sua preparação nos últimos meses. Já o time de Londres não vai bem no Campeonato Inglês e acaba de ser eliminado ainda na primeira fase da Liga dos Campeões. Platini, entretanto, insiste que sempre quer ver um europeu vencendo, "inclusive na Copa de 2014 no Brasil".