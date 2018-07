Chefes de Estado querem vir ao País para final da Copa O esfriamento dos protestos durante a Copa do Mundo provocou um "contra-ataque" de chancelarias estrangeiras interessadas em agendar a presença de chefes de Estado na final, no estádio do Maracanã, no Rio, em 13 de julho. As surpresas da primeira rodada, com algumas "zebras", também aumentaram o interesse dos presidentes e primeiros-ministros em estar no dia da decisão.