Chefes de ética da Fifa vão se reunir após polêmica sobre Copas

O juiz de ética da Fifa, Hans-Joachim Eckert, vai se reunir com o investigador Michael Garcia na quinta-feira para discutir suas diferenças sobre o controverso processo de votação para as Copas do Mundo de 2018 e 2022.

Uma fonte próxima à investigação confirmou que a reunião vai ocorrer na quinta-feira e disse que o local ainda não tinha sido decidido. A Fifa foi alvo de polêmica na quinta-feira, quando Eckert, chefe da câmara decisória do Comitê de Ética, disse não encontrar motivos para reabrir o processo que concedeu a realização da Copa do Mundo de 2018 à Rússia e a de 2022 ao Catar.

Mas três horas depois, o ex-promotor dos EUA Garcia, que passou 18 meses investigando alegações de corrupção durante o processo, publicou seu próprio comunicado dizendo que o documento da Fifa contém “diversas representações dos fatos materialmente incompletas e equivocadas” sobre seu relatório de 430 páginas, acrescentando que irá recorrer da decisão.