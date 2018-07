Chefes de governo de Espanha e Itália viajarão a Kiev para final da Eurocopa BRUXELAS - O presidente do Governo espanhol, Mariano Rajoy, e o primeiro-ministro da Itália, Mario Monti, que estão em Bruxelas para a reunião de Cúpula da União Europeia, confirmaram nesta sexta-feira que estarão no Estádio Olímpico de Kiev para assistir à final da Eurocopa, entre as seleções dos dois países.