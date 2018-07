Chega a hora de definir prioridades

A Confederação Brasileira de Futebol realizará amanhã, às 9h (horário de Brasília), em sua sede, no Rio, o sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Pouco tempo depois, às 9h45, serão definidos, também por sorteio, os mandos de campo dos quatro confrontos, que estão programados para serem disputados nos dias 28 de setembro (jogos de ida) e 19 de outubro (volta).

Diferentemente do sorteio das oitavas de final, não há mais os potes A e B, que separavam as equipes pelo ranking da CBF ou pela participação de qualquer um dos clubes na Libertadores – todos os oito classificados poderão se enfrentar no próximo mata-mata pela competição.

A partir de agora, Palmeiras, Corinthians, Santos, Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio e os dois últimos classificados, que serão conhecidos hoje à noite (Juventude e São Paulo se enfrentam em Caxias do Sul e Fortaleza e Internacional jogam no Ceará) vão precisar caprichar no planejamento para o restante da temporada. O dilema que surge será o mesmo para todos: priorizar a Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro?

Seguir com força nas duas competições, claro, também é uma possibilidade. O exemplo, contudo, é preocupante. No ano passado, o Santos de Dorival Júnior brigava por uma vaga no G-4 do Brasileirão ao mesmo tempo em que disputava o título com o Palmeiras – o alviverde, então treinado por Marcelo Oliveira, decidiu abrir mão do campeonato de pontos corridos e se concentrou no mata-mata.

No fim das contas, o Santos ficou apenas na sétima posição no Campeonato Brasileiro. E acabou com o vice-campeonato da Copa do Brasil após ser derrotado pelo Palmeiras na disputa de pênaltis.

Rumos. Com um gol de Rodriguinho, o Corinthians deu um tempo na crise e se garantiu entre os oito melhores da Copa do Brasil após vencer o Fluminense por 1 a 0 ontem no Itaquerão. No domingo, o confronto se repete no mesmo local, mas desta vez será válido pelo Brasileirão – o time está em 5.º, um ponto à frente dos cariocas e quatro atrás do Santos, o primeiro time dentro do G-4.

O Santos sofreu e correu risco de ser eliminado pelo Vasco ontem em São Januário, mas arrancou um empate por 2 a 2 e seguirá na briga. Do Rio, o time viaja direto para o Recife, onde enfrenta sábado o Sport, pelo Brasileirão. Dorival Júnior, ao que parece, não vai priorizar nenhuma das duas competições.

Líder do Campeonato Brasileiro, o time do técnico Cuca perdeu ontem para o Botafogo-PB, mas avançou de fase. Pela tabela, encara o Coritiba, depois de amanhã, no Allianz Parque pela 27.ª rodada. Na rodada seguinte, vai ao Recife enfrentar o Santa Cruz no dia 3, segunda-feira – o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil está marcado justamente entre essas duas partidas, no dia 28, quarta-feira da semana que vem. Dependendo do adversário e do local da partida, o Palmeiras, mais uma vez deverá poupar seus principais jogadores.

Além dos paulistas, Atlético-MG e Grêmio também sonham com o título do Brasileirão, e passarão pela mesma situação. O Cruzeiro, que briga contra o rebaixamento no torneio nacional, já informou seus torcedores que vai priorizar a luta contra a degola – se for preciso, poupará seus principais jogadores, mesmo numa fase mais aguda da Copa do Brasil.