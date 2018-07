Chegada alemã repercute entre torcedores e jogadores nas redes sociais

A Alemanha se sagrou tetracampeã mundial no último domingo e a seleção teve uma recepção calorosa em Berlim. Nas suas contas do Instagram, os jogadores e torcedores registraram os momentos da festa de comemoração do título, que não vinha desde a Copa do Mundo de 1990.

No Brasil, os fãs também se emocionaram com o evento, que reúne cerca de 500 mil pessoas no Portão de Brandemburgo, palco das grandes comemorações esportivas do país. O material jornalístico produzido pelo Estadão é protegido por lei. Para compartilhar este conteúdo, utilize o link:http://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,selecao-alema-chega-a-berlim-e-e-recebida-por-500-mil-pessoas,1528894

