Chegada ao Mineirão para final é 'tranquila', diz a PM

Em número bastante superior, a torcida cruzeirense provoca uma onda azul nas avenidas que dão acesso ao Mineirão, palco da final da Copa do Brasil, entre Atlético-MG e Cruzeiro, nesta quarta-feira. Apesar das provocações sobre os poucos atleticanos vistos pelo caminho, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) garante que, a menos de uma hora para o início do jogo, a situação é "tranquila". Na rigorosa revista feita nos torcedores, a PM encontrou, até agora, apenas foguetes.

Os foguetes só podem ser utilizados a 5km do estádio. Mais cedo, após receber uma denúncia anônima, integrantes da PM se dirigiram a uma suposta sede da torcida organizada "Galoucura", localizada no bairro Dom Bosco, na região Noroeste da cidade. No local, os policiais prenderam sete integrantes da torcida e apreenderam pedaços de pau, barras de ferro, canivetes, um revólver calibre 32 com munições, rojões e um martelo, além de uma bucha de maconha. Os integrantes informaram que desconheciam a origem do material.

As torcidas dos dois times vêm sendo monitoradas via redes sociais e pelas câmeras do sistema "Olho Vivo", espalhadas pelos principais pontos da capital mineira, como a Savassi, a Praça Sete e a Praça da Estação.