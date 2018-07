Chegada da seleção não afeta a rotina de Curitiba

A seleção brasileira desembarca nesta sexta-feira em Curitiba, onde inicia a sua preparação para a disputa da Copa do Mundo na África do Sul. Mas, por enquanto, a chegada do time de Dunga não mexeu com a rotina da capital paranaense. Com exceção do CT do Caju, que passou por alguns preparativos para hospedar o grupo, a cidade ainda não entrou no clima para receber a delegação do Brasil.

Jogadores e integrantes da comissão técnica da seleção começaram a chegar nesta quinta a Curitiba, mas sem grande alarde. Todos devem se apresentar até as 11 horas desta sexta, já que o primeiro treino será à tarde. O grupo ficará concentrado na capital paranaense até a próxima quarta, quando embarca para a África do Sul - haverá uma escala no voo em Brasília, para um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Como os jogadores estão chegando separadamente, não há nenhum esquema especial de recepção no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O único cuidado foi disponibilizar um veículo na pista para levar os atletas diretamente para o CT do Caju, sem precisar passar pelo saguão.

Mas, segundo os funcionários do Afonso Pena, poucos torcedores devem aparecer no local nesta sexta para recepcionar os jogadores da seleção. A expectativa, porém, é de um bom público na próxima quarta, quando o time de Dunga deixa a capital paranaense e parte para a África do Sul - na ocasião, o grupo deve passar pelo saguão do aeroporto, para receber o carinho dos fãs na despedida.

Pela cidade, pouco se vê sobre a presença da seleção. Mesmo a população local parece não estar muito interessada nos ilustres visitantes. E nem o comércio explora com intensidade a venda de produtos relacionados ao time do Brasil e ao Mundial. Mas a prefeitura de Curitiba promete fazer uma decoração especial nas principais ruas do centro a partir desta sexta, num investimento de R$ 100 mil.

A decoração comemorativa ficará principalmente no tradicional calçadão da rua das Flores, na região central de Curitiba. Os postes irão receber flâmulas e lâmpadas especiais nas cores verde e amarela. Nesta quinta, porém, a rotina e a paisagem do local ainda não tinham sido alteradas. Por enquanto, a maior novidade já inaugurada foi mesmo a pintura do chafariz da praça Santos Andrade com as cores da bandeira do Brasil.

A prefeitura também investiu em obras na região do CT do Caju, com a pavimentação de algumas ruas que dão acesso ao local - foram gastos R$ 600 mil. Mas, pelo planejamento de Dunga, os jogadores não devem nem sair da concentração, pois a programação prevê treinos em dois períodos todos os dias e pouco tempo livre. Por isso, talvez, Curitiba ainda não se abalou com a presença do grupo que representará o Brasil na Copa: o contato com a seleção promete ser mínimo.