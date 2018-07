Chegada de Daniel aumenta 'birra' entre São Paulo e Palmeiras

Contratado pelo São Paulo dias depois de ser rejeitado pelo Palmeiras por causa de uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito, Daniel é o novo personagem da recente novela entre os rivais, que têm péssima relação desde a contratação de Alan Kardec pelo Tricolor, em abril.

Daniel chegou a acertar com o Alviverde, mas acabou descartado após recomendação do departamento médico, que achou que a lesão no joelho sofrida em setembro demoraria para ser plenamente curada. O São Paulo, por sua vez, voltou a usar o Reffis como bandeira e resolveu acreditar na plena recuperação do jogador. De quebra, a nota no site oficial exalta o "ambiente agradável que o clube proporciona", deixando a ambiguidade nas entrelinhas.

"Não apenas pela extrema eficiência do trabalho desenvolvido, conhecido mundialmente, mas também pelo ambiente agradável que o clube proporciona tanto aos seus jogadores quanto àqueles que estão se reabilitando, o departamento é um dos grandes aliados do São Paulo", diz parte do texto.

Desta forma, o Tricolor pela terceira vez se vê vencedor numa disputa com o rival. Antes de Daniel, o São Paulo havia levado a melhor quando fechou com Thiago Mendes e já havia assegurado a contratação de Wesley, que deixará o Palmeiras após o término do seu contrato, em fevereiro.

Há, inclusive, quem enxergue a contratação do meia-atacante como apenas mais uma jogada de Carlos Miguel Aidar para estocar o desafeto Paulo Nobre. O são-paulino não tem perdido uma chance sequer quando o assunto é deixar o rival em maus lençóis.