Chegada de Oswaldo de Oliveira motiva garotos do Santos para a Copinha

SANTOS - A equipe do Santos que se prepara para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Junior, em janeiro, tem uma nova motivação para o torneio. O time encara a chegada do novo técnico da equipe principal, Oswaldo de Oliveira, como garantia de oportunidade para quem se destacar na competição.

O ex-treinador do Botafogo deixou como um dos frutos no clubes carioca ter promovido jogadores das categorias de base, como o zagueiro Dória e o atacante Vitinho. Além disso, os garotos santistas se inspiram na tradição do clube em dar espaço a jovens talentos. O treinador em 2013, por exemplo, Claudinei Oliveira, ganhou chance após ter sido campeão da Copinha e teve no à disposição no elenco jogadores como Gabriel, de 17 anos, Victor Andrade, 18, e Neilton, 19. “O time sabe a importância de jogar de forma coletiva e de demonstrar serviço para o Oswaldo, que certamente vai estar de olho nos nossos jogos”, disse o técnico da equipe sub-20, Pepinho Macia.

Fora a chegada de Oswaldo, a equipe tem outras causas para se cobrar. É atual campeã da Copinha e da Copa do Brasil sub-20 e vai jogar em casa. Depois de 20 anos o Santos voltará atuar na Vila Belmiro pela Copinha. “Vamos estar perto da torcida, da diretoria e do novo técnico. Isso significa mais visibilidade, mas também mais pressão para o time”, explicou o lateral-direito Zé Carlos, um dos destaques da equipe.

Pela tradição e pelos resultados recentes, a equipe assume o favoritismo e sabe que será o time a ser batido. A equipe estreia contra o Alecrim (RN), no dia 5. Na sequência, enfrenta o Capital (DF), três dias depois. O fim da campanha na primeira fase é contra o Criciúma.