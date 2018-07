Chegada de Oswaldo de Oliveira motiva os garotos do Santos

SÃO PAULO - Oswaldo de Oliveira começa em 2014 a sua terceira passagem no Santos - a segunda como técnico - e jovens jogadores do elenco, como Gabriel e Victor Andrade, estão ansiosos para mostrar serviço e ganhar espaço com o novo comandante, que nesta quarta-feira foi confirmado como o substituto para o cargo de Claudinei Oliveira.

O técnico passou as duas últimas temporadas no Botafogo e além de classificar o clube para a Copa Libertadores depois de 17 anos, teve bons resultados ao dar espaços para jogadores jovens, como o zagueiro Dória e os atacantes Hyuri e Vitinho. "A busca do Santos tem que ser por títulos. Agora começa tudo do zero. Não só os meninos, todos têm de lutar por uma vaga. É jogar futebol para poder conquistar o treinador", disse o atacante Gabriel, de 17 anos.

O Santos chegou à sétima posição no Campeonato Brasileiro sob o comando de um ex-técnico interino que chegou ao cargo com o respaldo do título da Copa São Paulo de Futebol Junior. Na equipe principal, deu chances para jovens como o zagueiro Gustavo Henrique, o volante Alison e o atacante Neilson e, com isso, alimentou os sonhos para que novos garotos tenham chances.

Animados com a contratação de Oswaldo de Oliveira, os jovens jogadores do Santos também torcem para a chegada de reforços de peso para a equipe, como os atacantes Eduardo Vargas e Leandro Damião, bastante elogiado pelos prováveis futuros companheiros. "É um grande jogador, um grande parceiro. Se vier, ótimo", disse o atacante Victor Andrade, de 18 anos. "É um jogador de seleção, um matador. Vou ficar muito feliz de jogar com ele", completou Gabriel.