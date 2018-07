Chegadas e saídas no São Paulo podem modificar equipe no Brasileirão

O São Paulo deve ter um time bastante modificado para a sequência da temporada. Alguns jogadores saíram, outros estão chegando e um pouco do trabalho que foi feito pelo técnico Rogério Ceni no início da temporada terá de ser modificado para as mudanças da equipe no Campeonato Brasileiro.

Nos últimos dias, o São Paulo perdeu o zagueiro Maicon, negociado com o Galatasaray, da Turquia, e o zagueiro Lucão, que pediu para sair e está sendo negociado pelo clube. Também deve perder Thiago Mendes, que tem proposta do Lille, da França, e terá como destino o futebol francês. Antes, já havia perdido o atacante Luiz Araújo.

Só que alguns atletas estão chegando e têm possibilidade de atuarem na equipe. O zagueiro equatoriano Arboleda, o meia argentino Jonatan Gomez e o volante brasileiro Petros foram confirmados e estão só esperando seus nomes aparecerem no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF para estrearem.

Com isso, Ceni pode ter perdido titulares, mas tem chance de remontar o time com os jogadores que estão chegando. Petros tem possibilidade de entrar no lugar de Thiago Mendes no time, assim como Gomez, que foi contratado por dar dinamismo no meio e ter bom chute de longe. Já Arboleda pode ser titular ao lado de Rodrigo Caio e Diego Lugano, ou entrar no lugar do uruguaio.