'Chegar no líder é uma responsabilidade', diz Everton Felipe em apresentação

O meia-atacante Everton Felipe foi oficialmente apresentado pelo São Paulo nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda, onde o jogador contratado junto ao Sport já trabalha desde a última quarta. Com a camisa 18, uma referência ao ano em que chegou ao clube, ele falou sobre a missão de defender uma equipe ajustada e atualmente no topo da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.

"Chegar no líder do campeonato já é uma responsabilidade. Primeiro tenho que achar espaço no grupo. Estou chegando para ajudar", comentou o jogador de 21 anos, ao lado de Raí, diretor-executivo de futebol do clube, e Alexandre Pássaro, gerente-executivo. "O momento que estamos passando, liderando o Campeonato Brasileiro, não é um momento de pensarmos em objetivos pessoais e, sim, objetivos coletivos. Vou dar meus 100% para ajudar o grupo e ajudar o professor Diego Aguirre", reiterou, quando questionado a respeito da concorrência na equipe.

O São Paulo se ajustou desde a entrada do equatoriano Rojas no time, logo na primeira partida depois da pausa da Copa do Mundo, contra o Flamengo. Com Rojas, Nenê, Everton e Diego Souza, o time embalou quatro vitórias que o levaram à primeira colocação, um ponto à frente dos flamenguistas.

Mais uma vez, Everton Felipe falou da importância de uma ligação recebida por Raí para decidir jogar no São Paulo, e não no Flamengo, que também havia feito proposta ao Sport pelo jogador. Na quarta, ele já tinha citado essa história em entrevista exclusiva para o canal oficial do clube no YouTube.

"Quando o Raí ligou, fiquei numa felicidade muito grande, o craque que foi, foi muito diferente. Disse que queria o São Paulo, tive propostas até melhores, mas a vontade foi maior", comentou o meia-atacante.

O agora dirigente são-paulino também rasgou elogios ao novo reforço: "Estamos muito felizes, contentes, esperançosos para apresentar o Everton Felipe, um jogador que será importantíssimo para o São Paulo, pela construção do elenco, pelo talento, pela versatilidade dele, e também por ser um atleta para nos ajudar no futuro. Tenho certeza de que terá uma história linda no São Paulo", afirmou Raí.

A expectativa agora fica pela regularização de Everton Felipe como jogador do São Paulo. O nome dele precisa aparecer no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF até esta sexta-feira para que fique à disposição de Aguirre para o duelo com o Sport, domingo, no Recife, pela 18ª rodada do Brasileirão.