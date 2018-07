Chegou a hora de o Uruguai, enfim, ir à forra

RECIFE - O Uruguai está com a classificação para as semifinais da Copa das Confederações bem encaminhada sem ainda ter feito uma atuação convincente no torneio. Na estreia diante da Espanha, foi amplamente dominado pelo adversário e depois, contra a Nigéria, apesar da vitória, teve desempenho irregular.

Hoje, às 16h, na Arena Pernambuco, no entanto, chegou a hora de a Celeste ir à forra. Diante do fraquíssimo Taiti, a expectativa é de uma goleada acachapante, assim como já ocorreu nos dois primeiros jogos dos campeões da Oceania, quando sofreram nada menos do que 16 gols e balançaram a rede apenas uma vez.

Para o Uruguai se classificar, precisa bater o Taiti e a Nigéria não ganhar da Espanha. Caso os africanos surpreendam os campeões do mundo, a vaga será decidida no saldo de gols. Para não correr riscos, o técnico Oscar Tabárez já pediu aos seus jogadores que tentem fazer a maior quantidade possível de gols. Para isso, ele deve escalar o seu poderoso trio de ataque formado por Cavani, Luis Suárez e Diego Forlán.

O único desfalque certo é o zagueiro Lugano, suspenso. É possível, no entanto, que o treinador poupe outros jogadores já de olho na semifinal.

A partida de hoje será um treino de luxo para a equipe com a vantagem de que a defesa não será muito exigida. Para a próxima fase da competição, o principal desafio de Tabárez é dar equilíbrio ao time. Em vários momentos dos jogos contra Espanha e Nigéria, meio de campo e ataque ficaram desconectados.

A única maneira de acionar os atacantes era com chutões dos defensores e, assim, a bola era facilmente recuperada pelos adversários. “Ainda não mostramos um grande futebol até agora”, admitiu Luis Suárez.

O que o treinador pretende é que os homens de meio de campo se aproximem mais dos atacantes, sem deixar a defesa desprevenida. Dessa maneira, a bola chegaria mais “limpa” para Cavani, Luis Suárez e Diego Forlán, que não costumam desperdiçar boas oportunidades de gol.

Torcida. São esperadas 25 mil pessoas na Arena Pernambuco hoje – a capacidade é de 46 mil torcedores. A ampla maioria deve apoiar a seleção do Taiti, que recebeu várias demonstrações de carinho dos pernambucanos desde a sua chegada ao Recife, na sexta-feira.

O lateral uruguaio Maxi Pereira, porém, dá de ombros para a torcida. “Não vejo nenhum problema de ter a torcida contra. As pessoas devem apoiar quem achar melhor”, disse.

Os taitianos, porém, só pensam em retribuir o apoio. “Vamos tentar fazer o nosso melhor”, prometeu o capitão Nicolas Vallar.