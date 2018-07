'Chegou o momento do Patito', diz Enderson Moreira no Santos

O argentino Patito vive um momento inusitado no Santos. Encostado no elenco até semanas atrás, o meia-atacante foi resgatado por Enderson Moreira, voltou a ser utilizado durante as partidas e terá uma chance como titular diante do Bahia, nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O bom momento, no entanto, contrasta com os rumores de que a diretoria teria o liberado para negociar sua saída.

"Quando chego numa equipe, quero ver todos os atletas. Os jogos são muito importantes para ver participação, como rende e joga. O Patito está aqui. Havia possibilidade (de negociação), mas não se concretizou. Ele está tranquilo, cabeça focada. Tem entrado bem, tem característica diferente. É Interessante, jogador que sabemos que tem treinado bem, entrado bem nos jogos. Vamos utilizar os atletas. Agora, chegou o momento do Patito", comentou o técnico Enderson Moreira nesta quarta.

A trajetória de Patito no Santos, aliás, foi uma grande montanha russa. Contratado no meio de 2012, o jogador viveu altos e baixos até perder espaço e ser emprestado ao Estudiantes, em agosto do ano passado. De volta no metade de 2014, só não foi negociado por falta de propostas vantajosas, mas agora voltará a ter uma chance.

Outro que viveu momento parecido foi Geuvânio. Destaque santista e revelação do Campeonato Paulista no começo do ano, o jogador caiu de produção durante o Brasileiro, virou opção e sequer vinha sendo relacionado por Oswaldo de Oliveira. A chegada de Enderson Moreira, no entanto, pareceu animar o meia, que voltou a ter chances, recuperou a titularidade e tem sido o maior destaque santista nos últimos jogos.

"Desconheço um atleta que tenha jogado sempre 100%. Alternam. Às vezes, cai um pouco, tem fase ruim. Mas encontrei o Geuvânio motivado, querendo buscar espaço. Com dificuldades, mas querendo oportunidade. Ele tem sido determinante, decisivo. Espero que a gente continue contando com essa participação, mesmos sabendo que em alguns momentos pode não estar em noite feliz", comentou o treinador.

Com Patito e Geuvânio, Enderson espera que o Santos mantenha o bom momento diante do Bahia. "O time tem que estar em constante evolução. Está encaixando a cada jogo. Um aspecto fundamental é que o time conseguiu ter consistência boa defensiva. Temos crescido e esperamos que a equipe possa crescer ainda mais", apontou o técnico santista.