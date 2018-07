Cheio de confiança, Victor Ramos quer fazer história no Palmeiras

Se depender das declarações, o zagueiro Victor Ramos deve ser um sucesso com a camisa do Palmeiras. O defensor foi apresentado nesta quinta-feira, na Academia de Futebol, e chegou esbanjando confiança e prometendo fazer história no clube. Ele assinou contrato de empréstimo válido até o fim da temporada.

"Vou dar o meu máximo para que o Palmeiras possa exercer o direito de compra daqui um ano. Precisava voltar ao Brasil e era o momento de vir para um time tão grande como o Palmeiras", disse o defensor de 25 anos e que estava no Monterrey, do México.

Victor Ramos não está entre os reforços mais badalados neste início de temporada, mas garante que chega para jogar e ao se apresentar para a torcida, deixa claro os motivos de tanta confiança. "Sempre joguei por onde passei. Sou muito bom na bola aérea e técnico. Para minha altura, sou rápido e não tenho bola perdida. Sou duro, de impor respeito", se definiu.

Sobre o fato de chegar ao time do Palmeiras, o jogador que teve passagens pelo Vitória, Standard de Liège-BEL, Vasco e Monterrey admite um sentimento especial e promete dar muitas alegrias para a torcida.

"Estou tendo privilégio de vestir a camisa que todo jogador sonha em vestir. A diretoria está no caminho certo, montando um elenco muito bom e tenho certeza que vai dar muitas alegrias para a torcida", projetou.