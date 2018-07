Real treina com filho de Zidane no time principal

Repleto de desfalques graças às convocações das seleções nacionais para a semana de datas Fifa, o Real Madrid treinou normalmente nesta quarta-feira. Diante de tantas ausências, o técnico Zinedine Zidane chamou alguns jogadores do time B madrilenho, incluindo seu próprio filho, Enzo.

Enzo Zidane é capitão e um dos destaques do time B do Real Madrid. Aos 20 anos, é preparado como promessa para a equipe principal e até por isso vem participando de algumas atividades com os astros do clube desde o fim do ano passado.

Com um elenco tão estrelado, o Real perdeu boa parte dos jogadores para convocações de seleções europeias e sul-americanas. Por isso, somente nove atletas do elenco principal trabalharam no gramado nesta quarta, casos de: Bale, Benzema, Marcelo, Carvajal, Lucas Vázquez, Arbeloa, Jesé e os goleiros Kiko Casilla e Rubén Yáñez. O brasileiro Casemiro realizou atividade na academia.

Sem boa parte do elenco, Zidane realizou um trabalho mais descontraído neste segundo treino da semana. Primeiro, os jogadores fizeram exercícios de controle, passe e posse de bola, para depois participarem de uma atividade de um contra um e dois contra dois em espaço reduzido.