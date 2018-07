Cheio de desfalques, Atlético-GO visita o Atlético-PR

Mesmo assim, Geninho se diz otimista. E acredita na reação de sua equipe a partir do confronto com seu ex-clube. "Seria importante obter um bom resultado no Paraná, pois isso nos daria uma melhor posição na tabela de classificação", disse o treinador.

O Atlético não contará com o goleiro Márcio, o zagueiro Gilson e o atacante Rodrigo Tiuí, todos com dores musculares. Perdeu, ainda, o lateral-esquerdo Thiago Feltri, contundido, e o volante Agenor, suspenso. Entram o goleiro Edson, o zagueiro Welton Felipe, o lateral-esquerdo Chiquinho e os atacantes Juninho e Keninha.