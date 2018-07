Cheio de desfalques, Doriva define Vasco com oito mudanças

O Vasco vai buscar a reabilitação no Campeonato Carioca com uma formação bem diferente da que perdeu o clássico para o Flamengo no último domingo. Nesta quarta-feira, o técnico Doriva definiu a escalação do time para duelo com o Boavista, nesta quinta-feira, em Saquarema, pela 12ª rodada do torneio estadual, e confirmou a manutenção de apenas três titulares: Rodrigo, Jhon Cley e Julio do Santos.

A mudança profunda no time vascaíno se deve aos vários problemas do Vasco. Doriva não poderá contar com os suspensos Christianno, Serginho, Guiñazu, Bernardo e Gilberto, os lesionados Luan, que havia sido convocado para a seleção olímpica e foi cortado, Dagoberto, Marcinho, Jean Patrick e Madson, além de Martin Silva, chamado para a seleção do Uruguai.

Diante de tantos problemas, Doriva comandou na manhã desta quarta-feira, em São Januário, um treinamento tático. E ele repetiu a escalação do dia anterior. Assim, o Vasco vai começar o duelo com o Boavista com a seguinte escalação: Jordi; Nei, Anderson Salles, Rodrigo e Lorran; Victor Bolt, Lucas, Julio dos Santos e Jhon Cley; Mosquito e Thalles.

Já o time reserva do Vasco treinou nesta quarta com: Charles; Jomar, Aislan, Douglas Silva, Henrique; Sandro Silva, Jônatas Paulista, Montoya, Matheus Índio; Yago e Rafael Silva. Após o trabalho tático, os jogadores do Vasco treinaram lances de bola parada. Já Luan, em recuperação de lesão, apenas correu no gramado.