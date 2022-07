Cheio de desfalques, mas com Nikão de volta, São Paulo mira o Atlético-MG pelo Brasileirão

Apesar dos muitos desfalques, o técnico Rogério Ceni pôde comemorar o retorno de Nikão, recuperado de dores no tornozelo, para o duelo diante do Atlético-MG neste domingo, às 18h, no Mineirão, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador continua sem poder contar com Andrés Colorado (lesão no reto femoral direito), Gabriel Sara (cirurgia no tornozelo direito), André Anderson (dores musculares) Alisson (entorse no joelho direito), além de Arboleda (cirurgia no tornozelo esquerdo), Luan (cirurgia no adutor esquerdo) e o Caio (cirurgia no joelho direito). Todos seguiram seus cronogramas de recuperação no REFFIS. Além disso, Léo, Diego Costa, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor e Luciano vão cumprir suspensão.

Já Nikão, assim como já havia ocorrido na sexta-feira, treinou normalmente. Ele vinha aprimorando a parte física após se recuperar de uma lesão no tornozelo. O atleta não entra em campo desde o dia 19 de maio, quando o São Paulo enfrentou o Jorge Wilstermann, pela Sul-Americana.

O elenco abriu o dia com atividades físicas orientadas pelos preparadores. Na sequência, de olho no confronto deste final de semana, o técnico Rogério Ceni comandou um treino tático de 11 contra 11. Após os ajustes, alguns jogadores treinaram cobranças de bolas paradas. O São Paulo deve enfrentar o Atlético-MG com: Jandrei; Rafinha, Miranda, Luizão e Wellington; Pablo Maia, Igor Gomes e Patrick; Éder, Calleri e Rigoni (Igor Vinícius).

Vivendo um grande momento na temporada, tendo assegurado a classificação às quartas de final da Sul-Americana e em vantagem na Copa do Brasil contra o Palmeiras, o São Paulo tem 22 pontos no Brasileirão, brigando por uma vaga na próxima edição da Libertadores.