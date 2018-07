Cheio de desfalques, PSG tem apenas 13 jogadores disponíveis

Com seu elenco assolado por contusões e suspensões, o técnico do Paris Saint-Germain, Laurent Blanc, disse que tem apenas 13 jogadores disponíveis para escalar o time na partida deste sábado contra o Toulouse, em casa, pela 26.ª rodada do Campeonato Francês.

O meia brasileiro Lucas, o também meia Yohan Cabaye e o lateral-esquerdo Serge Aurier estão fora da partida após sofrerem lesões no último fim de semana, e o zagueiro brasileiro Marquinhos, que jogou no empate por 1 a 1 com o Chelsea na última terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa, é dúvida por causa de um problema muscular.

Além disso, o zagueiro brasileiro David e o volante Marco Verratti estão suspensos. "Eu só tenho 13 jogadores disponíveis para amanhã", lamentou Blanc, nesta sexta-feira.

E os desfalques voltarão a afetar o Paris Saint-Germain nos próximos compromissos. O atacante Zlatan Ibrahimovic está disponível para o jogo de sábado. Porém, depois, ele vai cumprir uma suspensão de dois jogos, ficando de fora de duelos diante do Monaco, pelo Campeonato Francês e pelas quartas de final da Copa da França.

A liga francesa suspendeu Ibrahimovic por uma entrada dura em Yohan Mollo, do Saint-Étienne. "Nós provamos que podemos jogar bem sem nossos líderes", disse Blanc. "Esse terá que ser o caso contra o Monaco sem Zlatan".

Blanc novamente elogiou Edinson Cavani depois de sua performance impressionante contra o Chelsea, na última terça-feira, quando marcou um gol e só não fez mais porque parou na ótima atuação do goleiro Thibaut Courtois.

Com essa boa atuação, Cavani se recuperou de críticas recentes pelo seu desempenho irregular nesta temporada. "Eu não considero que o gol de Cavani (contra o Chelsea) seja uma vitória pessoal", disse Blanc. "Eu nunca mudei de ideia sobre Cavani. Ele é um grande jogador".

O PSG está em terceiro lugar no Campeonato Francês com os mesmos 49 pontos do segundo colocado Olympique de Marselha e dois atrás do líder Lyon quando faltam 13 rodadas para o fim do torneio nacional.