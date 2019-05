Cheio de desfalques, Renato Gaúcho fecha treino do Grêmio para jogo contra Bahia

Renato Gaúcho fechou o treino do Grêmio nesta sexta-feira, no estádio Barradão, em Salvador, véspera do jogo contra o Bahia, às 19 horas, no estádio de Pituaçu, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador não poderá contar com Luan, Paulo Miranda, Alisson e Kannemann (todos machucados), além de Matheus Henrique e Everton, convocados para as seleções olímpica e principal, respectivamente.

Outra preocupação para Renato Gaúcho foi o zagueiro Pedro Geromel, que foi para o campo de treinamento de chinelos e apenas acompanhou o trabalho recreativo. O experiente jogador deverá participar do jogo contra os baianos. Caso fique de fora, Michel deverá ocupar a sua vaga, enquanto que Montoya e Thaciano disputariam a vaga no meio de campo.

Técnico do Grêmio desde 2016, quando substituiu Roger Machado, atualmente treinador do Bahia, Renato Gaúcho está em Salvador em busca da 100.ª vitória em sua terceira passagem pelo clube tricolor gaúcho. Caso consiga os três pontos, a equipe gremista deverá deixar a incômoda zona de rebaixamento.

O Grêmio é apenas o 18.º colocado com cinco pontos, conquistados por intermédio de uma vitória, dois empates e três derrotas. O time provável para encarar os baianos: Paulo Victor; Leonardo; Pedro Geromel (Michel) Rodriguez e Juninho Capixaba; Michel (Montoya) e Rômulo; Pepê, Thaciano e Jean Pyerre; Felipe Vizeu.

Os comandados de Renato Gaúcho estão confiantes, pois garantiram vaga nas quartas de final da Copa do Brasil após vitória, por 3 a 0, sobre o Juventude, na última quarta-feira, na Arena Grêmio, em Porto Alegre.