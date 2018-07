Cheio de desfalques, Santos tenta se recuperar no Paulistão contra o Ituano

O Santos tem a chance de se reerguer no Campeonato Paulista nesta terça-feira, quando enfrenta o Ituano, às 21h30, em Itu, pela quinta rodada. A equipe vem de duas derrotas seguidas em casa - para São Paulo e Ferroviária - e o volante Thiago Maia pediu um pouco mais de paciência para os torcedores da equipe, que entrará em campo cheia de desfalques.

"Achamos estranho as cobranças e as vaias no último jogo. Logo a torcida do Santos, que sempre tem paciência, ainda mais com jogadores novos. Temos que ver o que erramos. Perdemos o clássico, depois mais um jogo, mas não temos de ter dúvidas sobre o grupo. Tenho certeza que temos a confiança do torcedor e do Dorival. Temos de ter união, vamos reverter. Quando começarmos a ganhar, embalar, vamos até o final", garantiu o volante.

O problema é que o técnico Dorival Júnior terá vários problemas para escalar o time. Após fazer a sua estreia na temporada de 2017 na derrota para a Ferroviária, o atacante Ricardo Oliveira, que perdeu boa parte da pré-temporada por causa de uma caxumba, voltará a desfalcar o time.

A ideia da comissão técnica é dar mais tempo para o artilheiro adquirir o condicionamento físico ideal, deixando para promover o seu retorno no próximo sábado, quando o Santos vai receber o Botafogo de Ribeirão Preto, na Vila Belmiro. Até lá, Rodrigão voltará a ocupar a sua vaga.

E Ricardo Oliveira está longe de ser a única baixa do Santos para esse compromisso. Em recuperação de pancada no joelho direito, o meia Lucas Lima nem viajará para Itu. O volante Renato, com estiramento na panturrilha, também não jogará. Léo Cittadini e Leandro Donizete devem começar a partida entre os titulares.

Além disso, Dorival sofreu mais duas baixas para o confronto com o Ituano, ainda que de jogadores reservas, casos do lateral-esquerdo Caju e do meia Jean Mota. E a novidade entre os suplentes será o zagueiro David Braz, recuperado de uma lesão de grau dois na panturrilha direita, sofrida no início da pré-temporada santista. Com Cleber suspenso, A tendência é de que a dupla de zaga seja formada por Lucas Veríssimo e Yuri.

Já o Ituano entra em campo diante do Santos, nesta terça-feira, com duas preocupações. Uma delas é buscar a reabilitação da derrota para o Novorizontino, por 1 a 0, e outra é manter os 100% de aproveitamento dentro do Novelli Júnior. Até agora venceu Palmeiras e São Bento, ambos por 1 a 0.

Apesar da derrota no final de semana, o Ituano soma sete pontos, na vice-liderança do Grupo A. O técnico Tarcísio Pugliese pode ser obrigado a fazer mudanças por contusões. Ele reclama da falta de tempo para recuperação dos jogadores. "Os jogos são seguidos e quando algum jogador tem um simples desconforto, isso se transforma num problema porque não há tempo hábil para a recuperação" argumentou o técnico.

O atacante Ronaldo é problema, porque reclamou de dores na perna. Além dele, o zagueiro Lima será reavaliado pelos médicos para definir se será relacionado. Caso não reúnam condições, o Ituano tem Mateus e Léo como opções para a defesa. Lá na frente, Nena aparece como principal candidato a ser o substituto de Ronaldo.

No restante o time deve ser o mesmo do último final de semana. Claudinei e Guilherme, que discutiram durante o jogo, já resolveram publicamente a situação e estão "de bem". Um problema a menos.

FICHA TÉCNICA

ITUANO x SANTOS

ITUANO - Fábio; Arnaldo, Naylhor, Mateus e Peri; Wellington Simião, Guly, Guilherme e Morato; Claudinho e Ronaldo (Nena). Técnico: Tarcísio Pugliese.

SANTOS - Vladimir; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Yuri e Zeca; Thiago Maia, Leandro Donizete e Léo Cittadini; Vitor Bueno, Rodrigão e Copete. Técnico: Dorival Junior.

ÁRBITRO - Luiz Flavio de Oliveira.

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Novelli Junior, em Itu.