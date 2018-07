Cheio de desfalques, Santos vence Atlético-MG por 2 a 1 na volta à Vila

SANTOS - Em seu primeiro jogo na Vila Belmiro depois do título da Libertadores, conquistado no Pacaembu, o Santos não jogou um futebol brilhante, mas soube se defender bem para vencer o Atlético-MG por 2 a 1, na noite deste sábado, pela 10.ª rodada do Brasileirão. Danilo, em seu último jogo antes do Mundial Sub-20 (e talvez o seu último com a camisa do Santos) e Borges marcaram para o time da casa. Jônatas Obina fez o gol do Atlético.

Os dois times têm 11 pontos, mas os mineiros já fizeram dois jogos a mais. Mesmo assim é o Santos que fica na frente, em 13.º. O Atlético-MG é o 15.º.

Como pediu o adiamento da partida contra o Grêmio, o Santos só volta a campo no dia 27, contra o Flamengo, mais uma vez na Vila Belmiro, pela 12.ª rodada. O Atlético joga no domingo que vem, em Ipatinga, contra o Vasco, pela 11.ª.

O jogo. Com diversos desfalques por lesão, o técnico Muricy Ramalho teve dificuldades em escalar sua equipe. Por isso, optou pelo esquema 3-5-2. Edu Dracena deu lugar a Bruno Rodrigo. Adriano foi substituído pelo zagueiro Bruno Aguiar. Na lateral-esquerda, sem Léo e Alex Sandro, o treinador teve que lançar o jovem Wesley Santos. Sem Jonathan, negociado com a Inter de Milão, Pará foi mais uma vez titular na direita e, na falta de outro atacante, Diogo jogou por ali, com Felipe Anderson ficando responsável pela armação.

Já Dorival Junior, sem poder contar com Richarlyson, suspenso, deu nova chance a Toró. Jônatas Obina, que foi bem no clássico contra o América-MG, foi mantido no ataque ao lado de Magno Alves.

Até os 10 minutos, só deu Santos. O Atlético-MG equilibrou e quase chegou ao gol com Jônatas Obina, que perdeu na cara de Rafael. Sorte dele que o lance já estava parado por impedimento.

O gol que abriu o placar, porém, foi do Santos. E um golaço. Danilo recebeu de Diogo, deixou o marcador desnorteado e bateu de cobertura, por sobre o goleiro Giovanni, que não teve o que fazer. Logo depois, porém, o Atlético empatou. Magno Alves foi derrubado por Bruno Rodrigo na área. Jônatas Obina bateu com categoria no meio do gol e deixou tudo igual.

Aos 40, Bruno Aguiar se arriscou na área e foi derrubado por Réver. Borges foi para a batida, converteu, e fez o seu quarto gol na competição.

No segundo tempo, falou mais alto a experiência do Atlético, que dominou a posse de bola e chegou com facilidade ao campo adversário. Fechado na sua defesa, o Santos conseguia proteger sua área. Por isso, o Atlético-MG quase não assustou Rafael, apesar do maior volume de jogo.

SANTOS - 2 - Rafael; Bruno Aguiar, Bruno Rodrigo e Durval; Pará, Arouca, Danilo, Diogo (Tiago Alves) e Wesley Santos (Vinicius Saimon); Felipe Anderson (Roger) e Borges. Técnico - Muricy Ramalho

ATLÉTICO-MG - 1 - Giovanni; Patric, Réver, Leonardo Silva e Guilherme Santos (Wesley); Toró, Serginho, Caio (Giovani Augusto) e Daniel Carvalho (Neto Berola); Magno Alves e Jônatas Obina. Técnico - Dorival Júnior

Gols - Danilo, aos 23, Jônatas Obina (pênalti), aos 26, e Borges (pênalti), aos 41 minutos do primeiro tempo; Árbitro - Arilson Bispo da Anunciação (BA); Cartões amarelos - Bruno Rodrigo, Danilo, Réver, Caio, Neto Berola e Toró; Renda - R$ 84.700,00; Público - 4.717 pagantes; Local - Estádio da Vila Belmiro, em Santos