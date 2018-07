Cheio de desfalques, Tite escala 5 titulares na quarta

SAO PAULO - Sem poder contar com 12 jogadores, o técnico Tite levará a campo um Corinthians totalmente modificado para encarar o Cruzeiro, nesta quarta-feira, no estádio do Melão, em Varginha, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Da equipe que vinha atuando como titular, apenas cinco nomes serão mantidos: Cássio, Paulo André, Douglas, Danilo e Romarinho.

Isso porque o técnico corintiano perdeu diversas peças entre jogadores suspensos, lesionados, com a seleção brasileira ou de folga. Alessandro, Chicão, Fábio Santos, Denner, Ralf, Paulinho, Ramírez, Giovanni, Martínez, Guerrero, Jorge Henrique e Emerson estão fora da partida.

Dentre estes, Chicão e Jorge Henrique até poderiam atuar nesta quarta, mas estão voltando de lesões e por isso ainda buscam a melhor condição física. Eles inclusive participaram da atividade desta terça-feira pela manhã na equipe reserva e devem estar à disposição para enfrentar o Bahia, sábado, no Pacaembu.

Melhor para jogadores como Welder e Willian Arão, que voltam a ter oportunidade após perderem espaço no elenco. O chinês Zizao pode aproveitar os muitos desfalques do ataque, que terá Danilo improvisado, para finalmente fazer sua estreia com a camisa corintiana.

Com tantas mudanças, o Corinthians está definido para jogar diante do Cruzeiro com: Cássio; Welder, Wallace, Paulo André e Guilherme Andrade; Willian Arão, Guilherme, Edenilson e Douglas; Danilo e Romarinho. O time está em sétimo lugar no Campeonato Brasileiro, com 43 pontos.