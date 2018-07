Cheio de desfalques, Vasco joga contra o Boavista fora de casa

Com um time desfigurado, por causa de nove desfalques entre titulares e reservas, o Vasco enfrenta o Boavista nesta quinta-feira, às 16 horas, no estádio Eucy Resende de Mendonça, em Bacaxá (RJ), com a expectativa de terminar esta 12.ª rodada mais próximo da classificação à semifinal do Campeonato Carioca. O técnico Doriva teve de se desdobrar para escalar a equipe.

Ele não pode contar com o goleiro Martin Silva, a serviço da seleção uruguaia, e vários outros jogadores importantes do elenco. Os volantes Guiñazu e Serginho, o lateral Christiano, o meia Bernardo e o atacante Gilberto estão suspensos. Recém-contratado, o atacante Dagoberto vai ficar fora por causa de contusão, assim como o lateral Madson e o zagueiro Luan.

Doriva demonstrou bom humor com tantas dificuldades. Mas durante o treino do time em São Januário, deixou clara a preocupação com o jogo desta quinta-feira. Isso porque o Vasco iniciou a rodada em quarto lugar e, embora não possa ser ultrapassado agora pelo quinto colocado, a hipótese de um empate é totalmente descartada no clube.

O Boavista, apesar da goleada sofrida para o Bonsucesso (4 a 0) no fim de semana, é uma equipe que cresce quando atua em casa e tende a criar obstáculos ao Vasco também por estar lutando contra o rebaixamento.