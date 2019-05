'Cheio de disposição', Antony se cuida para aguentar maratona no São Paulo

Desde que foi titular pela primeira vez no São Paulo, o atacante Antony não deixou a equipe por um segundo sequer. O jovem de 19 anos soma 14 jogos seguidos, todos atuando os 90 minutos. Ao todo, ele já disputou 18 partidas e marcou dois gols desde que subiu ao profissional após o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior no início desta temporada.

Antony iniciou sua trajetória como titular do São Paulo no empate sem gols com o Red Bull Brasil, no dia 24 de fevereiro, ainda pela primeira fase do Paulistão. Na ocasião, ele aproveitou lesão de Everton e foi escolhido para começar a partida.

"Considero aquele jogo contra o Red Bull o começo de tudo. Ali vi que poderia ter uma sequência na equipe, e graças a Deus as coisas aconteceram da melhor maneira possível", disse Antony, em entrevista ao Estado.

Para aguentar a maratona de jogos, Antony tem tido cuidados com sua rotina. O atacante vem de uma sequência praticamente sem férias, já que disputou a Copinha no início deste ano, mas afirmou estar "cheio de disposição".

"Pude colaborar em diversos momentos no Paulista e agora no Brasileirão. Sempre ouvindo os mais experientes, absorvendo ao máximo esses conselhos e procurando me cuidar bem. Sou jovem, cheio de disposição, mas é sempre bom estar atento. Ter uma alimentação correta, os horários de descanso, de treino... Tudo isso ajuda na hora de uma perfomance em campo. Espero continuar correspondendo e sempre estarei à disposição. É um momento ótimo e começamos bem o Brasileiro. Que possamos seguir nesta pegada", declarou o atacante.

O atacante se prepara para o 15º jogo seguido pelo São Paulo, que enfrenta o Fortaleza no domingo, às 19h, no Castelão, pela quarta rodada do Brasileirão.