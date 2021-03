Cheio de jovens, Flamengo encara Nova Iguaçu e inicia busca por mais um tri do Carioca

Maior vencedor do Campeonato Carioca, o Flamengo também se orgulha de ter sido 5 vezes tricampeão estadual consecutivo. Depois de ser bicampeão nacional, o clube inicia nesta terça-feira a trajetória em busca de mais um tri. Será a partir das 21h35, no Maracanã, onde o time vai receber o Nova Iguaçu, na abertura da competição.

O cenário é bem parecido ao que o clube encarou em 2020. O Flamengo carrega a responsabilidade de ser o favorito a conquistar o título estadual. E assim como aconteceu no ano passado, o Fluminense parece ser a maior ameaça - foi finalista na última temporada -, ainda mais após o rebaixamento de Vasco e Botafogo no Campeonato Brasileiro.

Além disso, na temporada 2020, o Flamengo iniciou o Estadual com o time sub-20, pois o elenco principal havia participado do Mundial de Clubes na reta final de 2019 e estava em período de férias. Agora, então, a situação é parecida, com a aposta em jovens, ainda que com maior rodagem, pois alguns deles participaram, inclusive, da conquista do Brasileirão.

Sob observação de Rogério Ceni e o comando de Mauricio Souza, técnico do sub-20, o Flamengo começará o Estadual com promessas como o goleiro Gabriel Batista, o lateral-direito Matheuzinho, do zagueiro Natan, do volante João Gomes e do atacante Rodrigo Muniz. Eles tentarão, assim, aproveitar o começo do Estadual, quando os titulares estarão em recesso, para conquistar espaço com o treinador.

Serão três jogos até a volta do recesso dos titulares, no dia 15. Até lá, o Flamengo ainda vai encarar o Macaé, no próximo sábado, e o Fluminense, no dia 14. Além dos jovens, o time também terá caras mais conhecidas a partir do segundo compromisso, como Michel e Hugo Moura, que se reapresentarão na quinta-feira.

Menos de uma semana após faturar o título nacional, o Flamengo, ainda que sem as estrelas que lhe asseguraram a taça, tentará dar um clima de festa ao confronto desta terça. Por isso, dois mosaicos foram preparados: "Octacampeão" e "Valeu, nação".

O adversário da estreia do Flamengo está embalado. O Nova Iguaçu foi o vencedor da seletiva para o Estadual, encerrada em 20 de fevereiro, tendo somado 23 pontos em 10 jogos. E a vaga veio de modo emocionante, com um gol marcado nos acréscimos do segundo tempo de um duelo com a Cabofriense.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X NOVA IGUAÇU

FLAMENGO - Gabriel Batista; Matheuzinho, Noga, Natan e Ramon; João Gomes, Richard e Lázaro; Thiaguinho, Weverton e Rodrigo Muniz. Técnico: Maurício Souza.

NOVA IGUAÇU - Luis Henrique; Digão, Gilberto, Mezenga e Rafinha; Abuda, Vandinho, Dieguinho e Anderson Kunzel; Yan e João Pedro. Técnico: Carlos Vitor.

ÁRBITRO - Rejane Caetano da Silva.

HORÁRIO - 21h35.

LOCAL - Maracanã, no Rio (RJ).