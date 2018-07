Cheio de lesões, Botafogo anuncia demissão do coordenador médico

A diretoria do Botafogo anunciou nesta sexta-feira mudanças no seu departamento médico, alvo de críticas por causa das várias lesões no elenco. O clube demitiu o coordenador Luiz Fernando Medeiros e o ortopedista Alexandre Salles. O nome dos substitutos ainda não foram determinados.

"O Botafogo de Futebol e Regatas comunica mudanças no Departamento Médico do Futebol Profissional através do desligamento do Coordenador Dr. Luiz Fernando Medeiros e do Ortopedista Dr. Alexandre Sales. O clube agradece pelos serviços prestados nos últimos anos e deseja sorte nos seus próximos desafios. O nome do novo Coordenador Médico será divulgado posteriormente", disse o clube carioca através de um comunicado oficial.

As saídas de Medeiros e Salles se dão em um momento de forte questionamento ao departamento médico do Botafogo. O elenco à disposição do técnico Jair Ventura tem, nesse momento, vários jogadores lesionados, incluindo o goleiro Jefferson e o lateral-direito Luís Ricardo, afastados do time desde o ano passado.

Em recuperação de lesão no braço esquerdo, Jefferson precisou passar por uma segunda cirurgia, o que aumentou o seu período de afastamento dos gramados. Luis Ricardo precisou passar por um processo de raspagem no tornozelo esquerdo alguns meses depois de realizar a primeira operação no local.

Independentemente desses problemas, o Botafogo volta a entrar em campo neste domingo, quando vai encarar o Fluminense, no Engenhão, pelas semifinais da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.