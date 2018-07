Cheio de meias no elenco, Chelsea vende belga De Bruyne ao Wolfsburg

WOLFSBURG - O Wolfsburg anunciou neste sábado a contratação do meia Kevin de Bruyne, que estava no Chelsea. De acordo com o clube alemão, o jogador belga assinou contrato até 2019. Os detalhes financeiros da transação não foram revelados, mas as informações da imprensa europeia são de que o clube vai desembolsar 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 73 milhões) pela aquisição.

De Bruyne, de 22 anos, chegou ao Chelsea em 2012, após passagem pelo Genk. Ele, porém, nunca conseguiu se firmar no time. Na temporada passada, De Bruyne atuou por empréstimo no Werder Bremen e marcou 10 gols em 33 partidas disputadas no Campeonato Alemão. Agora, ele tentará ajudar o Wolfsburg, que está em quinto lugar no torneio nacional, a voltar a ser campeão nacional - o time venceu o Campeonato Alemão em 2009.

No mesmo dia em que anunciou a contratação de De Bruyne, o Wolfsburg confirmou a saída do meia sul-coreano Koo Ja-Cheol, que se transferiu para o Mainz, clube que também disputa a primeira divisão do futebol da Alemanha. O Mainz explicou que o jogador assinou contrato até 2018.