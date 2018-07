Cheio de problemas, Atlético-MG encara o xará paranaense para se manter no G4 A derrota para o Santos na última rodada acabou com a sequência de seis vitórias consecutivas do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. Apesar do placar, o time permaneceu no G4 e agora, para se manter entre os primeiros, precisa vencer o Atlético Paranaense neste domingo, às 11 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 21.ª rodada da competição.