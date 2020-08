Cheio de problemas e desgastado, Santos tem primeira semana livre com Cuca

O primeiro meio de semana sem jogos em meio ao apertado calendário do futebol veio em boa hora para Cuca à frente do Santos. Com o elenco desgastado e cheio de problemas para escalar o time, ao menos o treinador terá um tempo maior de preparação para o próximo compromisso, domingo, diante do Flamengo, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

O descanso foi possível porque o meio de semana está reservado para compromissos da Copa do Brasil, competição em que o Santos só atuará a partir das oitavas de final, em função da sua participação na Libertadores. E até pela disputa dos dois torneios paralelamente, isso não deverá se repetir tão cedo para a equipe.

"Jogamos uma partida quinta-feira à noite. Viajamos, chegamos sexta. Ontem (sábado) não treinei, porque ia ter um desgaste ainda maior para ir até o CT da Portuguesa. Guardei o time. Agora vou ter uma semana cheia para trabalhar e melhorar em algumas coisas", disse o treinador.

Após a derrota para o Palmeiras por 2 a 1, o Santos pode ter até oito desfalques para o compromisso com o Flamengo, sendo apenas um por suspensão. É o caso do volante Alison, expulso no fim do clássico e que precisará cumprir gancho. Jobson é o favorito para substitui-lo, compondo o trio de meio-campistas com Diego Pituca e Carlos Sánchez.

No domingo, o Santos ganhou dois problemas. Com problemas físicos, o lateral Pará e o atacante Marinho precisaram ser substituídos durante o segundo tempo do clássico contra o Palmeiras. Eles serão reavaliados, mas como não são casos graves e há tempo para recuperação, devem ser aproveitados no domingo.

"Quando perdemos o Marinho, sentimos, porque perde-se uma peça importantíssima, por melhor que seja a opção dos meninos. E em seguida ainda o Pará. São jogadores que sentiram o desgaste do jogo. Nos fizeram falta ao final da partida. Mas acho que não é algo grave. Vamos ver, fazer exame e torcer para que esteja em condição", afirmou Cuca.

O período sem jogos também pode ajudar o Santos a recuperar parte dos cinco atletas que foram desfalque no fim de semana. São eles: o goleiro Vladimir (inflamação no pé direito), o zagueiro Luiz Felipe (avulsão no tendão do adutor esquerdo), o meia-atacante Anderson Ceará (dores no joelho direito) e os atacantes Uribe (dores no joelho direito), e Raniel (trauma no joelho esquerdo).

Em função do tempo extra e do desgaste, o elenco do Santos ganhou a segunda-feira de folga, com reapresentação na terça, no CT Rei Pelé. Com sete pontos somados em cinco jogos, o time está em sexto lugar no Brasileirão.