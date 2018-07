Cheio de problemas, Fluminense desafia a boa fase do Figueirense

De um lado um time embalado por oito jogos sem perder e empolgado por virada de 3 a 2 sobre o Internacional. Do outro, uma equipe recheada de desfalques. Apostando no apoio da torcida, o Figueirense quer aproveitar as baixas do Fluminense e se afastar de vez da parte de baixo da tabela do Brasileirão, às 19h30, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, enquanto os cariocas só miram o G-4.

Mesmo retalhado, o Fluminense espera voltar de Santa Catarina com bom resultado. E superação virou a palavra de ordem. O time que enfrenta o Figueirense terá duas ausências em relação àquele que encarou o Cruzeiro - Fred e Henrique serão poupados. Eles se juntam a Gum, Carlinhos, Valencia, Edson, Rafinha e Rafael Sóbis, que já haviam ficado de fora das últimas partidas devido a lesões.

O preparador físico do Fluminense, Rodrigo Poletto, explicou as ausências de Fred e Henrique. "Decidimos deixá-los treinando durante esta semana para que eles possam apresentar uma melhor performance no sábado", disse. Sobre o atacante, frisou ainda que "é um atleta com histórico de lesões" e por isso precisa descansar.

O substituto de Fred deverá ser o garoto Kenedy, autor do gol de empate por 3 a 3 com o Cruzeiro. Isso porque o atacante Walter, seu substituto imediato, sentiu dores no joelho no último treino antes da partida e também foi vetado. Na zaga, Marlon ganha mais uma chance.