Chelsea admite o interesse em zagueiro do Bolton O técnico do Chelsea, Andre Villas-Boas, admitiu nesta quarta-feira o interesse na contratação no zagueiro inglês Gary Cahill, que defende atualmente o Bolton. Ele negou que o negócio tenha sido fechado, mas a imprensa inglesa publicou que o jogador já foi comprado por 7 milhões de libras (cerca de R$ 20 milhões).