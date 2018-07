Chelsea alcança a sexta vitória consecutiva e assume a liderança do Inglês

O Chelsea derrotou o Middlesbrough por 1 a 0 neste domingo, fora de casa, alcançou a sexta vitória consecutiva e assumiu a liderança isolada do Campeonato Inglês. Com o resultado, o time londrino foi a 28 pontos, um a mais do que Liverpool e Manchester City, segundo e terceiro colocados, respectivamente. Os anfitriões deste duelo isolado do dia na competição estão em 15º lugar, com 11.

O triunfo também coroa a excelente fase da equipe do técnico Antonio Conte. Nestes seis jogos, cinco foram com a escalação do duelo deste domingo. E o retrospecto impressiona: foram 17 gols marcados e nenhum sofrido. Desde 2007, quando José Mourinho viveu sua primeira passagem como treinador do clube, que o Chelsea não alcançava uma sequência tão boa - na época, depois de atingir seis triunfos seguidos, o time ainda ganhou mais dois e emplacou oito vitórias consecutivas sem ser vazado.

O gol da vitória neste domingo foi marcado por Diego Costa aos 41 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio da esquerda, o brasileiro naturalizado espanhol cabeceou nas costas do zagueiro, a bola subiu e na sobra ele bateu de primeira para as redes.

O Middlesbrough, que contou com a estreia do lateral-esquerdo brasileiro Fabio, encontrou dificuldades para buscar o gol de empate. O Chelsea vinha com a mesma escalação, com uma boa atuação de David Luiz e mais uma vez sem as presenças dos meias Oscar e Willian.

A primeira boa chance dos donos da casa aconteceu somente aos dez minutos do segundo tempo. Negredo recebeu de costas e fez o corta-luz para Gastón Ramírez dominar e chutar para fora. Na sequência, o Chelsea explorou o contra-ataque e teve duas grandes chances para ampliar.

David Luiz lançou para Diego Costa na área, que escorou para Pedro. O espanhol mandou uma bomba e acertou o travessão do goleiro Valdés. Dois minutos depois, Diego Costa arrancou em velocidade e deixou Moses na cara do gol. O nigeriano tentou encobrir o goleiro, mas chutou para fora.

Negredo arriscou aos 33 para boa defesa de Courtois. O Chelsea respondeu em cobrança de falta de David Luiz, que saiu por cima do gol. Nos minutos, finais, o Chelsea passou a tocar a bola e garantiu os três pontos e a liderança da competição.

Na 13ª rodada do Inglês, no próximo sábado, o Chelsea faz clássico com o Tottenham, em casa, enquanto o Middlesbrough encara no mesmo dia o atual campeão, Leicester, longe de seus domínios. A 12ª rodada do Campeonato Inglês será completada nesta segunda-feira com o duelo entre West Bromwich e Burnley. As equipes ocupam a 12ª e 11ª colocações, respectivamente, na competição.