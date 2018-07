Chelsea antecipa CBF e anuncia David Luiz na Olimpíada de Londres

LONDRES - O zagueiro David Luiz deverá ser um dos três jogadores com mais de 23 anos a fazer parte da lista de convocados do técnico Mano Menezes para defender a seleção brasileira na Olimpíada. Nesta terça-feira, o Chelsea anunciou, através de nota publicada no seu site oficial, que o seu atleta vai participar dos Jogos de Londres.

Mano, porém, ainda não revelou a lista final de convocados da seleção brasileira para a Olimpíada. A relação de jogadores deverá ser apresentada pelo treinador no dia 6 de julho. O treinador chamará 18 jogadores, sendo três com mais de 23 anos. Estes nomes sairão de uma lista prévia, que foi reduzida para 35 nomes no início de junho.

David Luiz faz parte dessa relação, assim como o zagueiro Thiago Silva, do Milan, que também tem mais de 23 anos. Anteriormente, o clube italiano anunciou a liberação do seu jogador para a Olimpíada. A CBF precisa negociar a cessão dos jogadores "veteranos" com suas respectivas equipes.

"David Luiz foi convocado para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres como um dos três jogadores do elenco com idade superior a 23 anos. O jogador de 25 anos vai se juntar aos seus companheiros de equipe no Brasil em 9 de julho para treinamentos, antes de voar para a Inglaterra para enfrentar a Grã-Bretanha em um amistoso de preparação no Riverside Stadium, Middlesbrough, em 20 de julho", anunciou o Chelsea em seu site oficial.

Caso as convocações de David Luiz e Thiago Silva se confirmem, restará apenas uma vaga destinada aos jogadores com mais de 23 anos na seleção olímpica. Nessa condição, estão na pré-lista os goleiros Jefferson e Diego Alves, os laterais Marcelo e Daniel Alves, o zagueiro Dedé e o atacante Hulk. A expectativa é que um lateral seja lembrado por Mano.

Vice-campeão em 1984 e 1988 e terceiro colocado em 1996 e 2008, o Brasil nunca conquistou uma medalha de ouro no futebol olímpico. Para Londres, a seleção foi sorteada para o Grupo C e terá Bielo-Rússia, Egito e Nova Zelândia como adversários.