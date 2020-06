Chelsea anuncia a contratação do atacante alemão Timo Werner, do RB Leipzig

O Chelsea ainda nem voltou a jogar após a retomada do Campeonato Inglês - isso será neste domingo contra o Aston Villa, fora de casa -, mas já está pensando na próxima temporada. O clube de Londres anunciou nesta quinta-feira a contratação do atacante alemão Timo Werner junto ao RB Leipzig, atual terceiro colocado do Campeonato Alemão e classificado às quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.

Os valores envolvidos na negociação não foram reveladas pelos dois clubes, mas a imprensa internacional especula um valor entre 50 e 60 milhões de euros (entre R$ 300 e R$ 361 milhões) pelo jogador de 24 anos, que já defendeu a seleção da Alemanha em 29 partidas e marcou 11 gols.

"Não tomei esta decisão contra o Leipzig, mas pelo meu sonho de um dia jogar no Campeonato Inglês, o mais forte do mundo. Agora posso fazer isso com um clube Top europeu. Estou muito entusiasmado", explicou Timo Werner em um comunicado oficial divulgado pelo Chelsea.

"Eu gostaria de agradecer ao RB Leipzig, o clube e os torcedores, pelos quatro fantásticos anos que tivemos. Vocês sempre vão estar no meu coração. Agora, estou ansioso pela próxima temporada com meus novos companheiros de equipe, meu novo técnico, e claro, com os fãs do Chelsea. Juntos temos um futuro de sucesso pela frente", disse o atacante.

A nota do clube londrino destaca o atacante como "um dos mais temidos jovens atacantes da Europa", enquanto que a diretora Marina Granovskaia lhe desejou "tudo do melhor" até ao final da atual temporada. "Timo Werner tem essa rara mistura de ser jovem, empolgante, e ao mesmo tempo já estabelecido na carreira, testado em um ambiente exigente do futebol. Nós mal podemos esperar pra ter o Timo aqui com a gente. Mas até lá nós desejamos a ele e ao RB Leipzig toda a sorte para o resto da temporada".

Timo Werner é a segunda contratação do Chelsea para a próxima temporada. O clube também assinou um contrato de 37 milhões de libras (R$ 246 milhões na cotação atual) com o meia-atacante marroquino Hakim Ziyech, do Ajax, em fevereiro.