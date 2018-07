Chelsea anuncia a contratação do goleiro Robert Green, de 38 anos

O Chelsea acertou nesta quinta-feira a contratação do goleiro Robert Green, de 38 anos. O jogador estava livre no mercado, assinou contrato por uma temporada e chega para ser reserva do belga Thibaut Courtois e do argentino Willy Caballero.

+ Cristiano Ronaldo fecha acordo com fisco espanhol para pagar R$ 82 milhões e evitar prisão

Green disputou a última temporada pelo Huddersfield. "As últimas 24 horas foram bastante turbulentas. Você está pensando sobre sua carreira, para onde gostaria de ir e então recebe um telefonema como esse. Não tem nem muito o que conversar", afirmou o goleiro ao site oficial do Chelsea.

O goleiro começou a carreira em 1999 no Norwich. Também teve passagens pelo West Ham, Queens Park Rangers e Leeds United. Entre 2005 e 2012 foi convocado pela seleção inglesa e disputou 12 partidas.

Na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, ele atuou como titular nos dois primeiros jogos, mas perdeu a posição após falhar. "Mal posso esperar para começar a treinar. Estou absolutamente lisonjeado. Será um grande desafio e uma honra jogar aqui", disse Green.