Chelsea anuncia contratação do atacante francês Loic Rémy

O Chelsea decidiu agir nos últimos dias da janela de transferências para o futebol europeu e reforçou o seu setor ofensivo. Para isso, o time anunciou neste domingo a contratação do atacante Loic Remy, que estava no Queens Park Rangers. A negociação foi fechada apenas alguns dias depois do time ceder o atacante espanhol Fernando Torres ao Milan por empréstimo de duas temporadas.

Com passagens pela seleção da França, incluindo a sua convocação para a Copa do Mundo do Brasil, Remy, de 27 anos, foi adquirido pelo Chelsea por 10,5 milhões de libras (aproximadamente R$ 39 milhões) e assinou um contrato por quatro temporadas com o clube.

"Quando ouvi que o Chelsea queria me contratar eu disse: ''Vamos'' imediatamente porque é um dos melhores clubes do mundo", disse Remy, que chegou ao QPR em janeiro de 2013 após passagem pelo Olympique de Marselha. "Eu me lembro da atmosfera incrível no Stamford Bridge quando joguei lá pelo Marselha e mal posso esperar para jogar pela primeira vez na frente dos meus novos torcedores".

Remy, que passou a última temporada emprestado ao Newcastle enquanto o QPR estava na segunda divisão do futebol inglês, chega ao Chelsea para, provavelmente, disputar a condição de reserva de Diego Costa com Didier Drogba. Torres foi negociado na última sexta-feira com o Milan em um empréstimo de dois anos. Quando esse acordo se encerrar, seu contrato com o Chelsea também vai acabar. Assim, ele não voltará mais a defender o clube londrino.