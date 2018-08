Chelsea anuncia empréstimo do belga Batshuayi para o Valencia

O atacante Michy Batshuayi voltou a ser emprestado pelo Chelsea. Nesta sexta-feira, o clube londrino anunciou que acertou o empréstimo do jogador belga para o Valencia, em acordo fechado por uma temporada.

+ Sem espaço no Real Madrid, lateral Theo Hernández é emprestado à Real Sociedad

Batshuayi, de 24 anos, atuou, também por empréstimo, no primeiro semestre de 2018 pelo Borussia Dortmund. Naquela oportunidade, o clube londrino optou por negociar o jogador belga após contratar Oliver Giroud, que estava no Arsenal, para disputar com Alvaro Morata a vaga de titular no setor ofensivo.

No futebol alemão, Batshuayi teve um bom início com a camisa do Dortmund, com nove gols marcados em 14 partidas. A sua passagem pelo clube, porém, foi encerrada precocemente, pois o belga sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo em abril.

Agora, então, ele volta a ser emprestado pelo Chelsea, mas para o Valencia. E o contrato de cessão do jogador belga conta com uma cláusula que permite a sua aquisição ao fim da temporada 2018/2019.

Batshuayi fez parte do grupo da seleção belga que participou da Copa do Mundo da Rússia, eliminou o Brasil e só parou nas semifinais, sendo que o atacante participou de três jogos. E antes dele, o Valencia já havia se reforçado para a temporada com Eros Racic, Cristiano Piccini, Mouctar Diakhaby e Daniel Wass, além de ter adquirido em definitivo Geoffrey Kondogbia.

Quarto colocado no último Campeonato Espanhol, o Valencia assegurou a sua classificação para a Liga dos Campeões nesta temporada. E o primeiro jogo oficial do time pelo torneio nacional e na temporada será em 20 de agosto, em casa, contra o Atlético de Madrid.