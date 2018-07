Chelsea anuncia ex-meia italiano Zola como auxiliar do técnico Maurizio Sarri

Lenda do Chelsea que colocou o seu nome na história do clube de Londres entre a década de 90 e o começo deste século, o italiano Gianfranco Zola foi anunciado nesta quarta-feira como o novo auxiliar do técnico Maurizio Sarri. O time londrino informou a chegada do ex-meia em suas redes sociais.

"Para mim é incrível voltar. Estou muito ansioso para trabalhar duro e enfrentar os desafios que prometem ser difíceis nesta temporada. Estou realizado de estar aqui e poder trabalhar com Sarri. Seria incrível vencer com Sarri e vou dar meu melhor em minha nova função, assim como fiz no passado como jogador", disse Zola ao site oficial do Chelsea.

Na sua passagem entre 1996 e 2003, o italiano fez 312 jogos pelo time londrino e marcou 80 gols. Ele conquistou duas vezes a Copa da Inglaterra (1997 e 2000), uma Copa da Liga Inglesa (1998), uma Supercopa da Inglaterra (2000), uma Recopa Europeia (1998) e uma Supercopa da Uefa (1998).

Em 2003, ao sair da equipe, foi eleito o maior jogador da história do clube. Três anos depois entrou para o Hall da Fama do Futebol Inglês e teve sua camisa 25 aposentada.

Fora dos campos, Zola começou a sua carreira como auxiliar técnico na seleção italiana sub-21 para trabalhar com o técnico Pierluigi Casiraghi. Depois, em 2008, assumiu como técnico do West Ham, da Inglaterra, onde ficou até 2010. Antes de voltar ao Chelsea, ainda passou pelo Watford, também da Inglaterra; Cagliari, da Itália; Al-Arabi, do Catar; e o modesto Birmingham City.