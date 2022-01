Chelsea anuncia renovação com zagueiro brasileiro Thiago Silva até junho de 2023

O Chelsea anunciou nesta segunda-feira, em suas redes sociais, a renovação de contrato com o zagueiro brasileiro Thiago Silva até junho de 2023. É a segunda renovação do defensor de 37 anos, titular na seleção brasileira, com o time de Londres, atual vencedor da Liga dos Campeões da Europa. Ele chegou ao clube em 2020 depois de passagem de oito anos pelo Paris Saint-Germain.

O anúncio feito nas redes sociais do Chelsea veio com uma entrevista com o zagueiro brasileiro. Ele recebeu elogios da diretora Marina Granovskaia. "A experiência, liderança e atuações de Thiago Silva foram e continuam sendo muito importantes para esta equipe. Por isso estamos extremamente satisfeitos por prorrogar seu contrato por mais um ano. Esperamos sua influência contínua enquanto buscamos títulos nesta temporada e na próxima", declarou.

Em um grande momento vestindo a camisa do Chelsea, Thiago Silva tinha vínculo até junho de 2022. Atualmente o brasileiro é titular incontestável na equipe comandada pelo técnico alemão Thomas Tuchel. Em duas temporadas, fez 56 partidas e marcou quatro gols.

"Jogar aqui com o Chelsea é um verdadeiro prazer. Nunca pensei que jogaria três anos aqui neste grande clube, por isso estou muito feliz por ficar mais uma temporada. É incrível ter essa relação com os torcedores e não só isso, mas também os jogadores, a equipe e todo o clube. Vou dar tudo para continuar jogando neste nível na liga mais importante do mundo", afirmou.

O zagueiro deve seguir na lista do técnico Tite para as Eliminatórias da Copa do Mundo deste ano - o Brasil, já classificado, joga contra o Equador, no próximo dia 27, em Quito, e depois, em 1.º de fevereiro, enfrenta o Paraguai, em Belo Horizonte.

O grande objetivo de Thiago Silva é disputar mais uma Copa do Mundo. Se for ao Catar, será o quarto Mundial do zagueiro revelado pelo Fluminense. Para isso, o defensor colocou como meta seguir em alto nível no futebol europeu, depois de deixar o Paris Saint-Germain.