Chelsea anuncia renovação de contrato de Hazard até 2020

Um dos principais nomes do Chelsea e cada vez mais se firmando como um dos maiores jogadores da Europa na atualidade, o meia Eden Hazard chegou a um acordo nesta quinta-feira para renovar seu contrato com o time londrino. A diretoria não quis saber de qualquer risco de perder o atleta de 24 anos, procurou-o e fechou um novo acordo válido por cinco anos e meio, até 2020.

Escolhido o melhor jogador do Chelsea na temporada passada pela torcida, Hazard está ainda em melhor forma em 2014/2015. Ao lado de nomes como Diego Costa, Fàbregas e Willian tem levado o time a uma grande campanha - é líder do Campeonato Inglês e está classificado às oitavas de final da Liga dos Campeões -, e por isso foi reconhecido pela diretoria.

"Estou muito feliz por assinar um novo contrato com o Chelsea. Desde que cheguei aqui em 2012, sempre me senti bem e o clube tem me apoiado muito", declarou. "Espero conseguir retribuir este apoio ganhando muitos troféus", completou.

Hazard chegou ao Chelsea em 2012 ainda como uma promessa vinda do Lille. De lá para cá, tem crescido a cada temporada, até se tornar um dos jogadores mais cobiçados do futebol europeu. Mas o belga não parece interessado em deixar Londres, e o técnico José Mourinho é um dos responsáveis por isso.

"O treinador tem me ajudado muito a evoluir, os torcedores têm sido fantásticos e eu tenho um entendimento incrível com meus companheiros", comentou. "Eu vou sempre tentar agradar os torcedores com meu estilo de jogo, é legal saber que eles apreciam meu trabalho."

Mourinho elogiou seu comandado e celebrou a renovação. "Estou muito feliz que o Hazard tenha assinado um novo contrato. Mostra que ele acredita na comissão técnica e nos jogadores para que o ajudem a se tornar o melhor jogador do mundo. Ele já é um grande jogador e sua evolução tem sido fantástica. Ele ainda é muito jovem e pode se tornar o melhor."