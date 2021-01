Chelsea anuncia Thomas Tuchel como substituto de Lampard como técnico

Thomas Tuchel é o novo técnico do Chelsea. Nesta terça-feira, um dia após demitir Frank Lampard, o clube londrino anunciou a contratação do treinador alemão. Ele havia ficado desempregado em dezembro, quando foi demitido do comando do Paris Saint-Germain, time que conduziu até a final da Liga dos Campeões da Europa na temporada passada.

Tuchel, aliás, ficou dois anos e meio à frente do PSG, período em que dirigiu o brasileiro Thiago Silva, hoje zagueiro do Chelsea. Lá, também venceu duas vezes o Campeonato Francês, além de uma edição da Copa da França e outra da Copa da Liga Francesa.

Com 47 anos, Tuchel será o primeiro alemão a comandar o Chelsea. E ele possui experiência no seu país, onde dirigiu o time B do Augsburg, o Mainz e o Borussia Dortmund, onde venceu a Copa da Alemanha na temporada 2016/2017 e dirigiu Christian Pulisic, hoje no time londrino.

O novo técnico do Chelsea assinou um contrato válido por 18 meses. Ele já fará a sua estreia nesta quarta-feira, quando a equipe vai encarar o Wolverhampton, no Stamford Bridge, pelo Campeonato Inglês. O time é apenas o nono colocado.

Essa campanha ruim foi determinante para a demissão de Lampard, que ficou 18 meses no cargo, mas caiu muito em função das cinco derrotas nos últimos oito jogos na competição.

"Gostaria de agradecer ao Chelsea pela confiança em mim e na minha comissão. Todos nós temos o maior respeito pelo trabalho de Frank Lampard e pelo legado que ele criou no Chelsea. Ao mesmo tempo, mal posso esperar para conhecer meu novo time e competir na liga mais emocionante do futebol. Estou grato por agora fazer parte da família Chelsea - é incrível!", disse Tuchel.

Na temporada 2020/2021, o Chelsea já foi eliminado da Copa da Liga Inglesa. Mas está classificado às oitavas de final da Liga dos Campeões e da Copa da Inglaterra.