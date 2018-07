Chelsea arranca empate do Newcastle com gols de Ramires e Willian

Com atuações decisivas dos brasileiros Ramires e Willian, que saíram do banco de reservas, o Chelsea arrancou o empate por 2 a 2 contra o Newcastle, fora de casa, neste sábado, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Inglês.

Os atuais campeões nacionais ainda não conseguiram emplacar boas atuações nesta edição do torneio e seguem na parte inferior da tabela, no 15º lugar, com oito pontos. Já o Newcastle, que perdeu a chance de conquistar sua primeira vitória, passa por situação ainda mais complicada: é o penúltimo colocado, com três pontos.

O jogo ainda marcou mais um capítulo de uma sina para o técnico português José Mourinho no St. James Park. O treinador do Chelsea nunca conseguiu vencer no estádio do Newcastle, somando três empates e três derrotas.

Na partida deste sábado, o Newcastle abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo com Ayoze Pérez. O espanhol recebeu cruzamento entre os zagueiros adversários e acertou um chute indefensável.

Com o gol, os donos da casa recuaram um pouco e viram o Chelsea aumentar o volume de jogadas de ataque. No entanto, foi o Newcastle que conseguiu fazer mais um gol, aos 14 minutos da segunda etapa. Após cobrança de escanteio, Wijnaldum apareceu sozinho na área para cabecear no canto direito.

Em desvantagem, Mourinho resolveu mexer no time. Ramires entrou no lugar de Oscar, aos 27 minutos, e Willian substituiu Matic, aos 29. Logo em seguida, aos 30, Ramires descontou para o time londrino. O brasileiro recebeu antes da meia-lua e disparou uma bomba no ângulo direito.

O Chelsea ainda perdeu uma boa chance com Pedro, que invadiu a área e chutou para fora aos 37, mas conseguiu arrancar o empate aos 41 minutos. Willian cobrou falta da intermediária, a bola passou por todo mundo e enganou o goleiro.

Antes do apito final, os visitantes tentaram impor uma blitz, mas pararam nas mãos do holandês Krul. Aos 43 minutos, Ramires apareceu de surpresa para dar um peixinho, mas o goleiro salvou o Newcastle da derrota.

Na sequência do Campeonato Inglês, o Newcastle encara o Manchester City fora de casa, no próximo sábado, enquanto o Chelsea recebe o Southampton. Antes, na terça-feira, o time londrino encara o Porto, no Estádio do Dragão, pela Liga dos Campeões.