Chelsea arrasa Tottenham e continua tranquilo na ponta

O ataque fulminante do Chelsea fez mais uma vítima nesta quarta-feira. Sem qualquer dificuldade, a equipe do técnico José Mourinho venceu o clássico londrino diante do Tottenham por 3 a 0, em casa, se recuperou do empate sem gols do último fim de semana com o Sunderland, e se manteve tranquilamente na liderança do Campeonato Inglês.

O resultado levou o Chelsea a 36 pontos, ainda seis na frente do Manchester City , que goleou justamente o Sunderland por 4 a 1 nesta quarta. Na próxima rodada, o time londrino duelará com Newcastle, sábado, fora de casa. Já o Tottenham parou nos 20 pontos, na décima colocação, e pegará no sábado o Crystal Palace, em casa.

Apesar do resultado, quem começou assustando nesta quarta foi o Tottenham, que perdeu duas boas chances com Kane no início. Na primeira, aos sete minutos, o atacante recebeu cruzamento de Lennon e acertou o travessão. Na segunda, ele aproveitou erro de Cahill, invadiu a área pela esquerda, passou pelo mesmo zagueiro e bateu cruzado, rente à trave.

Só que o Chelsea foi fatal logo na primeira vez que chegou, e abriu o placar aos 18 minutos. Hazard recebeu pela esquerda, girou para cima da marcação, tabelou com Drogba e, de frente para o goleiro, encheu o pé. Lloris ainda tocou na bola, mas não impediu que ela morresse na rede.

Apenas três minutos depois, o melhor ataque da competição, agora com 33 gols, marcou o segundo. Lloris saiu jogando mal e entregou no pé de Hazard, que entregou rapidamente para Oscar. O brasileiro, então, deu enfiada perfeita para Drogba tocar na saída do goleiro e marcar o segundo.

O segundo tempo foi mais morno. O Tottenham tentava a reação, mas não levava muito perigo para Courtois. O Chelsea, por sua vez, abusava dos contra-ataques. Até que aos 27 minutos, selou o placar. Remy recebeu bom lançamento pela esquerda, cortou a marcação e tocou com categoria no canto esquerdo de Lloris.

CITY GOLEIA

A vantagem do Chelsea só não é maior porque o Manchester City goleou o Sunderland por 4 a 1 e chegou aos 30 pontos. No sábado, os vice-líderes duelam com o Everton em casa. Já o Sunderland, que parou nos 14 pontos em 14.º, pega o Liverpool fora de casa, também no sábado.

Apesar da goleada, quem saiu na frente foi o Sunderland, logo aos 19 minutos, com Wickham. Mas apenas dois minutos depois, Agüero acertou pancada de longe e igualou. Jovetic, após bonito passe do argentino, virou aos 39. Na etapa final, Zabaleta marcou belo gol por cobertura aos 10. Ainda houve tempo para mais um de Agüero, aos 26, após bom cruzamento de Jesus Navas.

ARSENAL VENCE

Arsenal também venceu nesta quarta, mas com muito mais dificuldade. Em meio a uma grande atuação do goleiro adversário, Fraser Forster, a equipe londrina dependeu do gol solitário de Alexis Sánchez aos 43 minutos do segundo tempo, aproveitando falha da defesa, para derrotar o Southampton por 1 a 0, em casa.

O resultado levou o Arsenal a 21 pontos, na sétima posição, enquanto o Southampton parou nos 27, em terceiro, agora mais longe dos líderes. Na outra partida da rodada, o Everton recebeu o Hull City e não passou de um empate por 1 a 1, que o deixou na 11.ª colocação, com 18 pontos. O Hull é o 17.º, com 12, à beira da zona de rebaixamento.