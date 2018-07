Chelsea assina com goleiro do Stoke City Asmir Begovic

O goleiro de 28 anos, que se juntou do Portsmouth ao Stoke em 2010, assinou por uma quantia relatada pela mídia britânica em torno de 12,44 milhões de dólares.

Begovic competirá com o goleiro belga Thibaut Courtois em Stamford Bridge, após a saída de Petr Cech para o Arsenal no mês passado.

"Estou muito feliz em me juntar ao Chelsea. Após conversar muito com o técnico (José Mourinho), sinto que posso me desenvolver aqui e ser uma parte importante deste time", disse Begovic ao site oficial do Chelsea (http://www.chelseafc.com).

Begovic é a segunda contratação do Chelsea, após Radamel Falcao García, em empréstimo do AS Monaco.

(Reportagem de Michael Hann)