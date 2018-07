Chelsea atropela Schalke e garante vaga nas oitavas

O Chelsea entrou em campo nesta terça-feira com a vaga encaminhada para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Uma simples vitória garantiria a classificação, mas a equipe fez muito mais do que isso. Pior para o Schalke 04, que foi atropelado em casa, caiu por 5 a 0 e se complicou no Grupo G da Liga dos Campeões.

Com o resultado desta terça, o Chelsea não só garantiu vaga nas oitavas como também confirmou a primeira posição do grupo. Para o time inglês, a última rodada da primeira fase, contra o Sporting, dia 10, em Londres, servirá para cumprir tabela. Já o Schalke, que estacionou nos cinco pontos, precisa da vitória diante do Maribor, no mesmo dia, na Eslovênia.

Nesta terça, o Chelsea foi dominante desde o início e precisou de apenas um minuto para marcar o primeiro. Diego Costa recebeu lançamento de Oscar, cortou o marcador e bateu para boa defesa de Fährmann. Na cobrança de escanteio de Fàbregas, John Terry subiu mais que a zaga e tocou no canto esquerdo do goleiro para marcar.

Aos 4, Ivanovic quase marcou após outro escanteio, mas isolou quando a sobra ficou na marca do pênalti. O Schalke, então, acordou e tentou ir para cima, mas pouco criou. A única chance da equipe na primeira etapa saiu aos 12, quando Choupo-Moting arriscou de fora da área, a bola desviou no meio do caminho, encobriu Courtois e parou no travessão.

Mas o Chelsea seguiu dono do duelo e marcou o segundo aos 28. Após bela troca de passes com Fàbregas e Oscar, Willian recebeu pela direita e encheu o pé. Fährmann não foi bem para a bola, que passou sob seu braço e entrou. Ainda no primeiro tempo, aos 43, novamente em bola alçada, a zaga do Schalke entregou o terceiro. Kirchhoff tentou afastar escanteio da direita, mas trombou com Felipe Santana e com Höwedes e tocou contra a própria rede.

O Schalke deixou o campo vaiado ao fim do primeiro tempo e criou a primeira chance da etapa final com Clemens, mas foi só. O Chelsea diminuiu a agressividade, deixou o jogo morno, mas ainda assim teve ótimo momento logo aos 14 minutos, com Ivanovic, que bateu forte após cruzamento de Willian e viu a bola passar raspando.

O jogo ficou restrito ao meio de campo, sem criação de ambos os lados. Até que aos 30 minutos, Fàbregas resolveu arriscar lançamento para Willian. O brasileiro arrancou em posição legal, sozinho, e deixou para Drogba rolar para o gol, sem goleiro. Atordoado, o Schalke ainda levaria o quinto no minuto seguinte. Dessa vez foi Drogba quem deu a assistência, com cruzamento preciso na cabeça de Ramires, que tocou para a rede e selou o resultado. Ao fim do jogo, mais vaias em Gelsenkirchen.