Chelsea avança na Copa da Inglaterra com gol de pênalti O Chelsea se classificou neste sábado para as oitavas de final da Copa da Inglaterra com uma vitória fora de casa. No Estádio Loftus Road, em Londres, a equipe derrotou o Queens Park Rangers por 1 a 0. O time, porém, sofreu uma baixa na partida, já que o volante brasileiro Ramires sofreu uma lesão e precisou ser substituído.