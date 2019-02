Chelsea bate Malmo, avança na Liga Europa e diminui pressão sobre Sarri

Em baixa na temporada, o Chelsea esteve longe de empolgar seu torcedor nesta quinta-feira, mas saiu do gramado em Stamford Bridge com a vaga às oitavas de final da Liga Europa. A equipe derrotou o Malmo por 3 a 0 e confirmou a classificação encaminhada na ida, com o triunfo por 2 a 1.

Se o desempenho mais uma vez não foi dos melhores, o triunfo serviu para minimizar a pressão sobre o técnico Maurizio Sarri diante dos maus resultados recentes da equipe. Agora, o Chelsea espera para conhecer seu adversário nas oitavas no sorteio que será realizado nesta sexta.

Apesar da vitória, o Chelsea começou muito mal e chegou a sofrer pressão do Malmo. A situação poderia ter sido diferente não fosse a falta de pontaria dos suecos. Na volta para o segundo tempo, o time inglês cresceu e abriu o placar aos nove minutos. Kanté tomou a bola no meio de campo, arrancou e abriu na esquerda para Willian, que tocou de primeira no meio para Giroud completar para a rede.

O gol esmoreceu de vez o Malmö, que cedeu à pressão e levou o segundo aos 28 minutos. Bengtsson cometeu falta próxima à área e foi expulso. Barkley cobrou com perfeição, no canto direito do goleiro. Ainda deu tempo para Hudson-Odoi selar o placar aos 38, em chute cruzado.

Agora, o Chelsea se prepara para a decisão da Copa da Liga Inglesa, contra o Manchester City, neste domingo, em Wembley.

Outro favorito que confirmou esta condição nesta quarta foi o Benfica. Depois de vencer o Galatasaray por 2 a 1 na ida, na Turquia, o time português segurou o 0 a 0 em casa e garantiu vaga nas oitavas.

O Bayer Leverkusen, por outro lado, foi surpreendido pelo Krasnodar e acabou eliminado após empate por 1 a 1 na Alemanha - a ida, na Rússia, foi 0 a 0. Já o Dínamo de Kiev avançou à próxima fase com o triunfo por 1 a 0 sobre o Olympiacos, na Ucrânia, após empate por 2 a 2 na Grécia.